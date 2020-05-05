Садальский советует чиновникам лечиться у Малышевой и Мясникова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что не знает композитора Владимира Бойко, который писал песни для «Ласкового мая». Кудряшов заявил, что солист группы «никогда не работал» с умершим композитором и тот не написал для Шатунова «ни одной песни».

Кого Разин постоянно хоронит, мы не знаем. Он уже человек сто похоронил, которые, по его версии, были в «Ласковом мае». Но «Ласковый май» — это только двое: Юрий Шатунов и...