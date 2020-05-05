Садальский советует чиновникам лечиться у Малышевой и Мясникова

Станислав Садальский посоветовал российским чиновникам лечиться у Елены Малышевой и Александра Мясникова от коронавируса. Актёр написал рекомендацию с большой иронией.
Всех руководителей и депутатов нужно обязать лечиться у лучших врачей нашей страны — Малышевой и Мясникова, — гласит пост Садальского в Instagram.
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Так актёр отреагировал на заражение коронавирусом премьера Мишустина, сопроводив это событие замечанием: «Не хватало ещё, чтобы Путин заболел».
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский высказался о теледокторе Александре Мясникове, который признался, что неверно спрогнозировал пик пандемии коронавируса. По его словам, телеведущий всё чаще становится похожим на Елену Малышеву, которая «как гадалка» носится по каналам и даёт неверные представления о COVID-19.
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