Садальский высказался о махинациях Алибасова с квартирой жены

https://static.news.ru/photo/fa587066-851e-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Садальский нелестно высказался о Бари Алибасове, посчитав, что тот обманул супругу с квартирой. Жильё в Новой Москве, принадлежавшее Лидии Федосеевой-Шукшиной, было сначала подарено Алибасову, а потом чудесным образом перешло в собственность его помощника.

Садальский для описания происходящего привёл цитату Василия Шукшина, стараясь показать, как на самом деле выглядят события, происходящие с женой великого писателя.

Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь, — написал Садальский в Instagram.

Но тут же актёр выразил сомнение, что продюсер «На-На» когда-либо читал произведения Шукшина. А вот супругу Алибасова ему жалко, потому что её «наглым образом» обманули.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. Произошло это в сентябре прошлого года. Пара приехала в офис к юристу, чтобы оформить эту сделку.