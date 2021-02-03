Садальский обрушился с критикой на Максакову из-за нового интервью

Певица Лолита Милявская заявила, что не отличает Ксению Бородину от Алёны Водонаевой.

Журналисты обратились к артистке с просьбой прокомментировать высказывание Бородиной про нищебродов с зарплатой в 20 тысяч рублей Я Бородину от Водонаевой не отличаю, — честно призналась Лолита в эфире «Москвы...