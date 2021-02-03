Садальский обрушился с критикой на Максакову из-за нового интервью

69-летний актёр Станислав Садальский раскритиковал оперную певицу Марию Максакову за интервью телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».
Гадливая передача была у Бори! Каждое слово — либо вранье, либо гадость в адрес своих близких, — написал Садальский на своей странице в Instagram.
Артиста возмутили слова Максаковой в адрес матери, которая дала ей прекрасное образование, а также помогла устроиться в жизни. Садальский назвал интервью певицы «индийско-украинским кино».
Пришла с кинокамерами устроила видеосъёмку в стиле индийско-украинского кино, — возмутился актёр.