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Шоу-бизнес

Садальский обрушился с критикой на Максакову из-за нового интервью

19:34, 03 февраля 2021

69-летний актёр Станислав Садальский раскритиковал оперную певицу Марию Максакову за интервью телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Гадливая передача была у Бори! Каждое слово — либо вранье, либо гадость в адрес своих близких, — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Артиста возмутили слова Максаковой в адрес матери, которая дала ей прекрасное образование, а также помогла устроиться в жизни. Садальский назвал интервью певицы «индийско-украинским кино».

Пришла с кинокамерами устроила видеосъёмку в стиле индийско-украинского кино, — возмутился актёр.

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