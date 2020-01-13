https://static.news.ru/photo/499d8fd6-35ff-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Надежда Кадышева Фото: rustamsolncev/instagram.com

Бывший участник «Дома-2» шоумен Рустам Солнцев раскрыл подробности взаимоотношений певицы Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной. По его словам, однажды во время съёмок «Новогоднего огонька» между артистками якобы произошла драка. В ходе конфликта, как утверждает Солнцев в своём Instagram, Кадышева назвала свою оппонентку бездарной.

В ответ та начала угрожать ей и «махать в спину депутатским удостоверением».

Если играешь живую музыку — умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни, — цитирует Кадышеву шоумен.

При этом Солнцев сослался на отрывок из якобы существующих мемуаров певицы Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!», которые собраны из воспоминаний солистки «Золотого кольца».

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.