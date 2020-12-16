«Русские каникулы»: Водянова в шапке-ушанке отдохнула в северной деревне

Топ-модель Наталья Водянова вместе с тремя детьми приехала в Мурманскую область. Жена миллионера Антуана Арно успела побывать в тундре, покататься на оленях и даже ледоколе. Теперь она решила отдохнуть в саамской деревне и познакомиться с культурой местного коренного населения.

Водянова подобрала одежду соответственно случаю: тёплое вязаное платье с этническим орнаментом, меховые брюки и шапку-ушанку. Её дочка Нева также утеплилась, обув унты и лохматую шубу. Снимок с отдыха Водянова опубликовала на своей странице в Instagram.

На севере — жить! — подписала она фото.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мурманской области проходят съёмки тревел-шоу с участием топ-модели Натальи Водяновой. В проекте также участвуют и её дети, которые родились в Европе и мало бывали в России. 18-летнему Лукасу, 14-летней Неве и 13-летнему Виктору их мама показывает родину такой, какой помнит её модель и какой она стала сейчас, писал NEWS.ru.

Российская знаменитость в сентябре официально оформила брак со своим избранником Антуаном Арно. Сын мультимиллиардера Бернара Арно и топ-модель живут вместе уже много лет и воспитывают двух общих детей шести и четырёх лет.