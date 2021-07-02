Рудковская заступилась за Билана после обвинений Покровского

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская заступилась за него после обвинений со стороны лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского в отмене шоу коллектива, запланированного на 2 июля, передаёт портал Super.

По её словам, команда певца привита от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», зал клуба Roof place заполнили на 50%, а исполнитель просил зрителей надеть маски.

Почему группа «Ногу свело!» отменила концерт? Ну, наверное, не продались билеты. При чём тут Дима Билан — непонятно. Максим может позвонить мне или Диме, но хайпить на этой теме. Это просто смешно. Обидно, что люди хайпятся на имени моего — прежде всего — друга, — отметила Рудковская.

Накануне Покровский матом наорал на певца Диму Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление «Ногу свело!» должно было состояться 2 июля, а накануне Билан якобы не соблюдал COVID-ограничения во время своего шоу. Речь идёт о площадке Roof place в Петербурге. Несмотря на нецензурное слово в начале спича, Покровский отметил, что «вежливо говорит» с Биланом и подбирает слова.

После Билана в Roof place должна была выступать группа «Ногу свело!». Но городской комитет по культуре выявил нарушения: во время шоу Билана не соблюдались коронавирусные ограничения — нарушалась социальная дистанция, а зрители практически не носили маски. И площадку закрыли для выступлений.