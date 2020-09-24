Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

https://static.news.ru/photo/cea0b8cc-fe61-11ea-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о любовнице своего супруга Евгения Плющенко. Знаменитость считает, что в прошлом году кто-то специально начал раздувать эту историю.

Это невозможно. Априори невозможно. Уверена в нём на 100%, как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдёт, то придёт и скажет мне об этом. Он такой человек, никогда не будет обманывать, — заявила Рудковская изданию Super.

Она добавила, что измену можно было бы предположить до венчания, но теперь это невозможно.

Также продюсер считает, что если мужчина «загулял», то женщина должна искать причину в себе. Рудковская вспомнила, что за ней ухаживал дизайнер Филипп Плейн. Тогда она рассталась с Плющенко по его инициативе на два месяца, но затем они снова сошлись.

Ранее стало известно об измене Сергея Глушко певице Наташе Королёвой. Певица уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу, писал NEWS.ru.