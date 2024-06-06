Российскую актрису возмутило отсутствие фильмов об СВО Актриса Будина призвала режиссеров России начать снимать фильмы об СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Будина

Актриса Ольга Будина удивилась тому, что несмотря на 2,5 года проведения специальной военной операции, в России не появилось фильмов о героях фронта и тыла. В интервью «Царьграду» она призвала начать снимать ленты об СВО. Также актриса выразила надежду на оказание режиссерам поддержки для этой работы.

Ждать больше некуда и отступать нам тоже некуда. Герои есть, они живут, они сражаются, они умирают. И это не только герои фронта, но и герои тыла, потому что сегодня отделить одно от другого невозможно. Это один живой организм, — подчеркнула Будина.

Актриса уверена, что желание создавать фильмы об СВО у кинематографистов есть, однако на эти цели нет средств. Будина считает, что необходим госзаказ.

Ранее народный артист России Александр Балуев рассказал на полях Забайкальского международного кинофестиваля, в каких фильмах нуждаются россияне. По его словам, гражданам не хватает чувственного и доброго кино. Балуев привел в пример картины, которые считает человеческими. Так, в его список попали ленты «Весна на Заречной улице» и «Ко мне, Мухтар». Выходящие на экраны в последнее время фильмы актер назвал «инопланетянской чушью», ориентированной на определенную аудиторию.