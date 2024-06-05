Балуев назвал фильмы, которых сейчас не хватает Актер Балуев считает, что сейчас мало умного и чувственного кино

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Александр Балуев

Народный артист России Александр Балуев рассказал корреспонденту NEWS.ru, что сейчас россияне нуждаются в чувственном и добром кино. Балуев перечислил фильмы, которые он считает человеческими. К подобным он отнес картины «Весна на Заречной улице» и «Ко мне, мухтар».

Не хватает кино умного, чувственного, человеческого. Не хватает «Весны на Заречной улице». Не хватает «Судьбы человека». «Ко мне, Мухтар». Вот чего не хватает, — поделился Балуев на Забайкальском международном кинофестивале.

Также актер заметил, что вместо качественного кино в последнее время на экраны выходит «инопланетянская чушь». Как считает Балуев, эти фильмы ориентированы на определенную аудиторию.

[Сейчас мы] видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно, на какой почве. Я понимаю, что это все ориентировано на определенный возраст и определенного зрителя, — заметил Балуев.

Ранее Александр Балуев высказался на тему патриотизма в актерской среде. По его мнению, у артистов или есть это чувство, или его нет. Патриотизм измеряется желанием кого-то поддержать и что-то утвердить, добавил актер.