Балуев объяснил, что для него значит патриотизм Актер Александр Балуев об артистах: он либо патриот, либо не патриот

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Александр Балуев

Народный артист России Александр Балуев рассказал корреспонденту NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), что для него значит быть патриотом. По мнению актера, артистам не обязательно испытывать это чувство. Человек или любит место, где живет, или нет, добавил Балуев.

Он либо патриот, либо не патриот. Что значит должен или не должен? Либо он любит ту землю, на которой живет, на которой жили его предки и живут его дети, либо нет, — заметил Балуев.

Также актер ответил на вопрос, чем можно измерить патриотизм артистов. По его мнению, обычно они хотят кого-то поддержать.

[Патриотизм измеряется] желанием поддержать, утвердить. Есть потребность утвердить что-то. Конкретизация здесь не подходит, — поделился актер.

Ранее Балуев высказался о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его мнению, секрет успеха проекта Жоры Крыжовникова заключается в том, что режиссер не стремился пародировать американский кинематограф. Сам актер не смотрел популярный сериал, но понимает, почему у него так много поклонников. Балуев считает, что многие вспомнили свою юность в 1980-х, когда включили «Слово пацана».