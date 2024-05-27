Российский продюсер «поставил крест» на Брежневой Продюсер Рудченко: у Брежневой нет шанса вернуться на российскую эстраду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У певицы Веры Брежневой нет шанса вернуться на российскую эстраду, заявил в разговоре с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он считает, что публике стоит поставить на артистке крест. Как уточнил продюсер, Брежнева проводила благотворительные концерты, деньги с которых направляла на поддержку Вооруженных сил Украины.

У Брежневой нет шанса вернуться в Россию. Никакой русской публики Вере Брежневой. С ее отношением, с тем, что она проводила благотворительные мероприятия, выступала и деньги направляла нашему противнику — она не может быть принята нашим народом после такого. На Вере Брежневой в России мы ставим крест, — пояснил продюсер.

Рудченко считает, что певица не может быть принята на российской земле. Тем более, по его словам, Брежнева не должна монетизировать свое творчество за счет россиян.

Она не может быть принята на нашей земле, тем более она не может иметь возможность монетизировать свое творчество из кошельков наших жителей. Российская сцена и российская публика для Веры Брежневой недоступна, — заключил эксперт.

Шоумен Денис Сорокин ранее заявил, что после отъезда из России Брежнева потеряла и доход, и супруга, композитора Константина Меладзе. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым певица якобы дружила, «наобещал ей золотые горы», но оставил ни с чем. По словам шоумена, у Брежневой фактически нет концертов и корпоративов.