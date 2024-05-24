«Оставил подружку ни с чем»: шоумен о тесных связях Брежневой и Зеленского Шоумен Сорокин: Брежнева после обещаний Зеленского осталась ни с чем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Шоумен Денис Сорокин заявил, что после отъезда из России певица Вера Брежнева потеряла и доход, и супруга композитора Константина Меладзе. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым певица якобы дружила, «наобещал ей золотые горы», но оставил ни с чем, передает KP.RU.

Про Веру Брежневу не могу сказать, что ее карьера сейчас складывается удачно. Предав Россию, она осталась без средств. Концертов и корпоративов у нее фактически нет. Чего она добилась своим выпадом против России? Осталась без мужа и денег. Этот ее дружок Зеленский <...> видимо, наобещал ей золотые горы, а в итоге оставил свою подружку ни с чем, — сказал Сорокин.

Продюсер Алина Красная добавила, что Брежнева, выступившая против СВО, требовала от Меладзе открыто поддержать Украину. Однако, по словам Красной, композитор отказался и тогда в семье вспыхнул скандал на политической почве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что доходы Константина Меладзе после отъезда из России сократились с 500 до 19 млн рублей. По информации канала, продюсеру пришлось закрыть ООО «Виагра» и продать особняк на Рублевке. В публикации отмечается, что «единственным островком» прибыли в России осталась компания «Меладзе Мьюзик». По информации Mash, фирме принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД», также она отвечает за организацию концертов Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой и Валерия Меладзе.