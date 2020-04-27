Рома Желудь рассказал о влиянии наркотиков на его карьеру

https://static.news.ru/photo/861db700-8862-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Рома Желудь Фото: Рома Желудь /vk.com

Блогер Рома Жёлудь запустил проект «Стоптусовка», с помощью которого намерен рассказать зрителям о возможных последствиях употребления запрещённых веществ.

По словам блогера, наркотики чуть не разрушили его жизнь.

Я пробовал всё по чуть-чуть, а дальше мне становилось неинтересно, мне нужно было что-то новое. Именно из-за наркотиков моя карьера пошла под откос, мне просто омерзительно до сих пор от самого себя, — рассказал он.

Жёлудь подчеркнул, как важно вовремя остановиться. По словам блогера, наркотики сильно повлияли на его организм — он постоянно испытывал головные боли, не мог есть и плохо себя чувствовал, передаёт Starhit.

Я никогда больше не притронусь к этим веществам. Когда я последний раз употреблял, то после попал в больницу, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов признался, что в тяжёлые времена употреблял наркотики. По его словам, было это в юности и будущее для него спас футбол.