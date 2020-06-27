Шоу-бизнес

Режиссёр рассказал об опасной диете Пугачёвой и Киркорова

07:10, 28 июня 2020
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва Филипп Киркоров и Алла Пугачёва Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Режиссёр и фотограф Роман Родин поделился старыми фотографиями певицы Аллы Пугачёвой и певца Филиппа Киркорова.

Вспоминая тот период, он рассказал, как в 90-е годы звёздная пара худела при помощи опасных таблеток.

У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету, — привели слова Романа Родина на портале KP.RU.

Филипп Киркоров рассказывал ранее о своём опыте употребления тайских таблеток, как о крайне негативном.

Этот период я прошёл давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости, — процитировали Филиппа Киркорова на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Родин опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, которые отдыхали на Золотых Песках в Болгарии в 1994 году. На одном из снимков Примадонна запечатлена в купальнике «свим-дресс».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях