Режиссёр рассказал об опасной диете Пугачёвой и Киркорова

https://static.news.ru/photo/d1011da8-b8f4-11ea-90fc-fa163e074e61_660.jpgФилипп Киркоров и Алла Пугачёва Фото: instagram.com/romanrodin1959/
Режиссёр и фотограф Роман Родин поделился старыми фотографиями певицы Аллы Пугачёвой и певца Филиппа Киркорова.
Вспоминая тот период, он рассказал, как в 90-е годы звёздная пара худела при помощи опасных таблеток.
У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету, — привели слова Романа Родина на портале KP.RU.
Филипп Киркоров рассказывал ранее о своём опыте употребления тайских таблеток, как о крайне негативном.
Этот период я прошёл давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости, — процитировали Филиппа Киркорова на портале.
Ранее NEWS.ru писал, что Роман Родин опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, которые отдыхали на Золотых Песках в Болгарии в 1994 году. На одном из снимков Примадонна запечатлена в купальнике «свим-дресс».