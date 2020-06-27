Режиссёр рассказал об опасной диете Пугачёвой и Киркорова

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Продюсер Бари Алибасов пришёл в офис известного адвоката Сергея Жорина и заявил «что вы все сдохнете с голода и у вас скоро не будет ничего».

Вошедший в свой офис юрист удивился визиту Бари Алибасова. Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрёт здесь, а нам отвечать! — привели слова Сергея Жорина...