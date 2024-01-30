Ревва назвал свой самый хайповый поступок Ревва: самым хайповым поступком было запеть

Фото: NEWS.ru

Александр Ревва

Юморист и певец Александр Ревва в беседе с корреспондентом NEWS.ru назвал самым хайповым поступком в своей жизни музыкальную карьеру. При этом на вопрос, лег бы он в гроб как исполнитель главной роли в фильме «Конец Славы» Павел Деревянко, артист подчеркнул, что ничего не боится как актер.

Когда я запел. Человек, который не умеет петь, запел. Вот это хайп! — ответил он.

В середине января российские СМИ писали, что Ревва вместе с женой и двумя дочерьми уехал из России. Отмечалось, что звезда Comedy Club любит бывать в Дубае, где у семьи есть недвижимость. Апартаменты Реввы расположены в одном из самых элитных небоскребов с видом на море и шикарным бассейном на крыше. А цены квартир там стартуют от 42 млн рублей.

Предполагалось, что причиной отъезда Реввы стал бойкот выступлений артиста на телевидении. В публикации отмечали, что юмориста вырезали из передачи «Песня года», в которой он появился в образе Артура Пирожкова. В свою очередь глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уточнил, что выступление юмориста было исключено в связи с его позицией по специальной военной операции, а также из-за дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским.