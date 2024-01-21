Стала известна причина отъезда звезды Александра Реввы из России Звезда Comedy Club Ревва покинул Россию вместе с семьей из-за бойкота на ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Звезда шоу Comedy Club, юморист Александр Ревва покинул Россию вместе с супругой и детьми, сообщает «360» в своем Telegram-канале. По данным канала, причиной стал бойкот выступлений артиста на телевидении.

В публикации отметили, что ранее Ревву вырезали из передачи «Песня года», в которой он появился в образе Артура Пирожкова. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уточнил, что выступление юмориста было исключено в связи с его позицией по специальной военной операции, а также из-за дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После начала спецоперации Ревва покинул Россию и находился на территории Испании вместе с семьей. Однако в декабре 2023 года он вернулся и начал активно выступать на корпоративах, а также принимать участие в съемках новогодних передач.

Помимо Реввы из «Песни года» вырезали Филиппа Киркорова и Лолиту, а также Анну Асти — они ранее принимали участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В связи с удалением из программы Киркорова без выступления остался Михаил Шуфутинский, артисты должны были дуэтом исполнять песню «Жара Дубая». При этом Ревву также убрали из хорового исполнения композиции «Песня остается с человеком».