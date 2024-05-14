Рэпер Птаха ответил Оксимирону на трек про объявление в розыск Рэпер Птаха: Оксимирон не может существовать без оппозиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не может существовать без оппозиции, заявил в беседе с NEWS.ru российский рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха. Он отметил, что новый трек Оксимирона про объявление в розыск хорошо прочитан и написан, но опять касается темы того, что все вокруг плохие, кроме самого исполнителя.

Если разбирать по запчастям трек, то трек хороший, ничего не скажешь, хорошо прочитан, хорошо написан, много разных техник исполнений. Но опять одно и то же, все плохие, я хороший. <...> Оксимирон — перебежчик, если смотреть правде в глаза. Убрать его талант рэпера в сторону и посмотрим, на чем он держится? Только на оппозиционной движухе, — пояснил Птаха.

По словам рэпера, весь новый трек Оксимирона основывается на его политической позиции. Федоров «кичится тем, что теперь гангста». Нуриев отметил, что хвастаться здесь нечем, так как Оксимирона, скорее всего, разыскивают по политической статье.

Кичится тем, что теперь вот его гангста это то, что он в розыске. Но это политическая статья, она гангстерской не является. Я боюсь его разочаровать, — добавил исполнитель.

МВД ранее объявило в розыск Оксимирона. Информация из соответствующей базы ведомства свидетельствует о том, что основанием является статья Уголовного кодекса России. Более конкретной информации не приводится.