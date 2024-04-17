Рэпер Гуф помирился с экс-супругой ради дочери Блогер Юлия Королева поделилась снимками с Гуфом и дочерью на прогулке

Фото: Социальные сети

Рэпер Гуф и блогер Юлия Королева

Блогер Юлия Королева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) показала снимки с прогулки вместе с бывшим мужем рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) и их общей дочерью. По ее словам, они пытаются быть нормальными родителями.

Пытаемся быть хотя бы нормальными родителями. И выстраивать взрослые отношение как папа и мама Ти. Интересно насколько нас хватит, — написала девушка.

Королева в подписи к публикации призналась, что на фото семья выглядит довольной. При этом блогер напомнила подписчикам о том, какого «кринжа» она с рэпером иногда может дать.

Ранее Гуф показал в соцсетях фанатам свою новую пассию. Он опубликовал фото, на котором находится с возлюбленной в лифте, а на фон наложил трек Димы Билана «Это была любовь». В комментариях под постом подписчики выразили мнение, что девушка музыканта похожа на его бывших.

До этого столичная полиция выехала на вызов по месту бывшей прописки Гуфа после звонка с сообщением об убийстве артиста. На деле оказалось, что в квартире уже два года живет другая собственница, которая покупала недвижимость у родственников рэпера. По телефону мужчина представился бывшим мужем сестры Алексея Долматова. Он заявил, что экс-супруга рэпера Ольга Долматова якобы застрелила Гуфа.