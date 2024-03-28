Неизвестные снова «похоронили» Гуфа Сообщение о смерти Гуфа в полицию оказалось ложным

Фото: Социальные сети

Гуф (Алексей Долматов)

Столичная полиция выехала на вызов по месту бывшей прописки рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после звонка с сообщением об убийстве музыканта, пишет Telegram-канал Mash. На деле оказалось, что в квартире уже два года живет другая собственница, которая покупала недвижимость у родственников рэпера.

По телефону мужчина представился бывшим мужем сестры Алексея Долматова. Он заявил, что экс-супруга рэпера Ольга Долматова застрелила Гуфа. Звонивший утверждал, что тело музыканта лежит в квартире на Овчинниковской набережной.

Предыдущая новость о гибели рэпера появилась после теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. После этого сообщение «Гуф умер» стало мемом.

Ранее Гуф показал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новую пассию. Он опубликовал фото, на котором находится с возлюбленной в лифте, а на фон наложил трек Димы Билана «Это была любовь». В комментариях под постом подписчики выразили мнение, что новая возлюбленная Гуфа похожа на его бывших девушек. Рэпер в ответ на это заверил, что больше не будет делиться кадрами в соцсетях. Он понадеялся, что у всех комментаторов партнеры внешне отличаются.