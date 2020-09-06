Рената Литвинова опубликовала «предельно честное» фото в купальнике

Режиссёр и актриса Рената Литвинова опубликовала в соцсети фото, которое сделала её дочь, пока она занималась фитнесом. На снимке артистка стоит в чёрном купальнике-боди и солнцезащитных очках на фоне деревьев.
Предельно честное фото, снятое "доброй дочкой" — гантеля осталась за кадром — я её сфотографировала отдельно, — написала в Instagram Литвинова.
Пользуясь случаем, она также передала привет своему тренеру, сообщив, что «мучения продолжаются».
Большинство поклонников в очередной раз восхитились физической формой и прекрасной фигурой артистки, назвав её «изящной, утончённой феей».
Как писал NEWS.ru, ранее Литвинова выложила в соцсети фотографию, на которой она позирует в чёрном купальнике около моря. Литвинова надела закрытый чёрный купальник и дополнила образ тёмными очками. Волосы она просто зачесала назад. Поклонники не привыкли видеть диву такой «простой» — обычно в своём блоге актриса демонстрирует изысканные наряды, украшения и макияж. Но больше всего пользователей соцсети впечатлила фигура 53-летней артистки.