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Рената Литвинова опубликовала «предельно честное» фото в купальнике

09:53, 06 сентября 2020 25
Рената Литвинова Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Режиссёр и актриса Рената Литвинова опубликовала в соцсети фото, которое сделала её дочь, пока она занималась фитнесом. На снимке артистка стоит в чёрном купальнике-боди и солнцезащитных очках на фоне деревьев.

Предельно честное фото, снятое "доброй дочкой" — гантеля осталась за кадром — я её сфотографировала отдельно, — написала в Instagram Литвинова.

Пользуясь случаем, она также передала привет своему тренеру, сообщив, что «мучения продолжаются».

Большинство поклонников в очередной раз восхитились физической формой и прекрасной фигурой артистки, назвав её «изящной, утончённой феей».

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Как писал NEWS.ru, ранее Литвинова выложила в соцсети фотографию, на которой она позирует в чёрном купальнике около моря. Литвинова надела закрытый чёрный купальник и дополнила образ тёмными очками. Волосы она просто зачесала назад. Поклонники не привыкли видеть диву такой «простой» — обычно в своём блоге актриса демонстрирует изысканные наряды, украшения и макияж. Но больше всего пользователей соцсети впечатлила фигура 53-летней артистки.

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