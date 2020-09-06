Рената Литвинова опубликовала «предельно честное» фото в купальнике

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Российской певице 62-летней Ольге Зарубиной сделал предложение американский возлюбленный. Она уже собралась замуж, но родственники начали её отговаривать, ссылаясь на историю с Валентиной Легкоступовой, которая погибла спустя месяц после свадьбы.

Да, мне действительно сделали предложение. Человек живёт в Америке, но после случая с Легкоступовой близкие меня стали отговаривать, говорят, лучше подумать, — призналась в эфире канала «Россия 1» Зарубина. Как...