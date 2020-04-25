Регина Тодоренко снова извинилась за высказывания о домашнем насилии

https://static.news.ru/photo/e22ef9fc-8725-11ea-aa74-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко во второй раз публично извинилась за свои слова о домашнем насилии, спровоцировавшие скандал.

Я хочу ещё раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться, — написала Тодоренко на своей странице в Instagram.

Телеведущая также рассказала, что до инцидента со своими неловкими высказываниями и не подозревала о масштабах проблемы домашнего насилия. По словам Тодоренко, подписчики прислали ей тысячи историй из жизни. Девушка заявила, что связалась с организациями, поддерживающими переживших насилие женщин, «чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества».

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова, писал NEWS.ru. Журнал Glamour из-за этого инцидента лишил телеведущую звания «Женщина года».