Развод с Меладзе, возвращение в РФ, утрата: как живет Альбина Джанабаева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

В СМИ ходят слухи о разводе экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой с продюсером Валерием Меладзе. Правда ли это, чем сейчас занимается певица, где она находится?

Где сейчас Джанабаева

Артистка уже несколько месяцев живет в подмосковном поселке Миллениум Парк, куда вернулась одна — без супруга Валерия Меладзе, который остался в Европе, пишет портал 7days.ru. Как уточняется, Джанабаева давно не появлялась на публике, а также не участвовала в светских мероприятиях и не давала концертов. При этом певица иногда организует частные выступления и играет в театре.

В начале февраля Джанабаева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором предстала в ярко-красном образе. Артистка ничего не говорит на кадрах, однако оставила небольшой комментарий к ролику.

«Не скучайте наедине с собой!» — написала бывшая участница «ВИА Гры».

Джанабаева и Меладзе развелись?

В начале января стало известно, что Джанабаева отправилась на отдых в Дубай. Поклонники предположили, что певица посетила ОАЭ для встречи с Меладзе, писал Rambler.

При этом артистка публиковала в соцсетях фото из местного ресторана, где она находилась одна — на снимке запечатлен бокал вина, а на руке знаменитости нет обручального кольца.

В ноябре 2023 года Джанабаева намекнула на развод с Меладзе. Как отмечалось в публикации Voice, об этом исполнительница написала в своем личном блоге.

«Казалось бы, на первый взгляд, банальная мысль: „Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, то отпусти старое“. Однако она работает и актуальна. Бывает страшно и непонятно, что же дальше, но никто лучше вас не знает, что именно пора отпустить. Изжившие себя отношения, прежние установки или отслужившие вещи. Вперед к новому», — писала Джанабаева.

Напрямую ни Джанабаева, ни Меладзе не подтверждали информацию о разводе. Известно, что артисты состоят в отношениях больше 15 лет. В 2004 году у пары родился первый ребенок — сын Константин, хотя Меладзе еще был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Альбина Джанабаева

Окончательно первый брак продюсера распался только в 2014 году, когда Джанабаева и Меладзе стали мужем и женой официально. В июле того же года певица родила продюсеру второго сына Луку.

В апреле 2021 года у пары родился третий ребенок — дочь Агата.

Какая утрата случилась в жизни Джанабаевой

18 января артистка сообщила в соцсети, что ушел из жизни ее близкий человек. Как оказалось, речь шла о музыканте из команды исполнительницы.

«Светлый, открытый, добрый, талантливый... Я всегда буду помнить тебя», — написала Джанабаева.

Личность усопшего певица раскрывать не стала. Также она не сообщила причину смерти музыканта.

Почему Джанабаева втрое подняла гонорар

Исполнительница почти втрое повысила стоимость своих выступлений. Теперь она просит за выход 2,5 млн рублей, писал в ноябре 2023 года Telegram-канал SHOT. Изменение цены произошло на фоне слухов о разладе в отношениях с Меладзе, которые появились летом 2022 года, сообщал источник.

По данным SHOT, Меладзе лишился возможности давать концерты в России после появления в Сети видео с концерта в Дубае, где певец произносит проукраинский лозунг. Исполнитель был вынужден давать концерты за границей, из-за чего стал меньше времени проводить с семьей.

Весной 2023 года сообщалось, что гонорар за выступление Джанабаевой на корпоративе составлял 850 тыс. рублей. Тогда певица призывала россиян не держать обиду на ее мужа после скандальной вечеринки в Дубае и дать ему второй шанс, отмечал SHOT.

Читайте также:

Критика СВО, закрытие фирмы: как живет уехавший из России Валерий Меладзе

Тайна облысения, отношения с Орбакайте, Донбасс: куда пропал Гоша Куценко

Почему Пересильд покинула Россию? Последние новости шоу-бизнеса 7 февраля