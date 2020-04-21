Разин назвал Гордон «самой опасной бабой»

https://static.news.ru/photo/22a5323c-83c3-11ea-874f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Катя Гордон/vk.com

Продюсер Андрей Разин высказался о Екатерине Гордон. Он посвятил ей отдельный пост в Instagram, где назвал её «самой опасной бабой» в России.

Самая опасная баба для всех мужиков в России, особенно успешных, которая может развалить вашу семью — это Катя Гордон. Поэтому, если вы хотите сохранить семью <...> держитесь от неё подальше, — написал Разин.

Он отметил, что, прожив с адвокатом Жориным, Гордон по всей видимости, научилась оформлять «псевдопобои». По его словам, мужчинам нужно ограничить интерес своих жён к этой женщине, поскольку она «вклинивается в мозг» и «разрушает семью изнутри». Половина разводов звёздных российских семей на её совести, утверждает продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Этой участи не избежит и Пугачёва, и Галкин, и Киркоров.