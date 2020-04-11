Разин предсказал Пугачёвой и Галкину скорое обнищание

https://static.news.ru/photo/dc898f0c-7b91-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Андрей Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Эта участь коснётся и Пугачёву, и Галкина, и Киркорова, считает продюсер «Ласкового мая».

Такое будущее связано с тем, что популярные артисты никогда не платили за свою концертную деятельность. При всём этом их средний доход составляет €180 тыс. в месяц, уверяет Разин.

Сейчас шоу-бизнес несёт серьёзные убытки из-за пандемии коронавируса. И если такая ситуация продлится ещё полгода, то звёздам придётся торговать своими вещами с аукционов, чтобы как-то выжить, пишет продюсер в Instagram.

О себе Разин не беспокоится: «Ласковый май» он приводит в пример как группу, доказавшую факт уплаты налогов аж на $5,5 млн.

Единственное скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что, — пишет продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концерты испанского музыканта Энрике Иглесиаса перенесли на год. Выступления, запланированные в Москве 30 мая и в Сочи 1 июня, состоятся в те же даты в 2021 году.