Разин предсказал Пугачёвой и Галкину скорое обнищание

Андрей Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Эта участь коснётся и Пугачёву, и Галкина, и Киркорова, считает продюсер «Ласкового мая».
Такое будущее связано с тем, что популярные артисты никогда не платили за свою концертную деятельность. При всём этом их средний доход составляет €180 тыс. в месяц, уверяет Разин.
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Сейчас шоу-бизнес несёт серьёзные убытки из-за пандемии коронавируса. И если такая ситуация продлится ещё полгода, то звёздам придётся торговать своими вещами с аукционов, чтобы как-то выжить, пишет продюсер в Instagram.
О себе Разин не беспокоится: «Ласковый май» он приводит в пример как группу, доказавшую факт уплаты налогов аж на $5,5 млн.
Единственное скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что, — пишет продюсер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что концерты испанского музыканта Энрике Иглесиаса перенесли на год. Выступления, запланированные в Москве 30 мая и в Сочи 1 июня, состоятся в те же даты в 2021 году.
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