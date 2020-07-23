«Разделили имущество»: Асмус посмеялась над своим разводом с Харламовым

https://static.news.ru/photo/474a87ca-cd4e-11ea-b368-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками фотографиями, на которых позирует с одеялами и коробками. Звезда пошутила, что это её часть нажитого в браке с комиком Гарик Харламовым имущества.

На снимках актриса в летнем платье и пуховике сидит на мопеде, багажник которого завален коробками и свёрнутыми одеялами.

Разделили имущество, — написала Асмус и добавила к посту плачущие от смеха эмодзи.

Поклонники шутку оценили, поинтересовавшись, помог ли Харламов загрузить вещи, и отметили, что, очевидно, актриса забрала из дома все одеяла. А некоторые написали, что после расставания с комиком Асмус стала выглядеть младше на десять лет.

О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в конце июня 2020 года. Асмус настаивает, что именно она приняла решение расстаться. У звёздной пары есть шестилетняя дочь.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами заступился за свою коллегу Кристину Асмус, которая не так давно развелась с комиком Гариком Харламовым. Экс-жена «Бульдога» и известный своими консервативными взглядами артист работали вместе на съёмках сериала «Интерны».