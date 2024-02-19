Расторгуев рассказал, как прошло его первое знакомство с Матвиенко Расторгуев заявил, что Матвиенко не хотел брать его в ВИА «Здравствуй, песня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Певец Николай Расторгуев на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы «Любэ», сообщил, что композитор Игорь Матвиенко, руководивший ансамблем «Здравствуй, песня», не хотел его брать в состав. По его словам, он не подходил ансамблю по имиджу, так как ходил с короткой прической. Однако в конечном счете Матвиенко решил взять его в состав ВИА, где Расторгуев продемонстрировал хорошие результаты, передает корреспондент NEWS.ru.

Артист вспомнил, что познакомился с Матвиенко примерно в 1985 году, когда искал работу. После работы в ансамбле «Лейся, песня» он присоединился к составу ВИА «Рондо», с которым выступал на фестивале молодежи. Однако после мероприятия Расторгуев принял решение уйти из ансамбля и вновь начал искать новый коллектив. Его выбор пал на ВИА «Здравствуй, песня», в котором работал музыкант Сергей Мазаев.

Они с Игорем большие друзья еще со студенческих лет. Сергей Мазаев в тот момент ушел в [группу] «Автограф» и сказал, что Мазаеву нужен вокалист. <...> Действительно, он не хотел меня сначала брать. Образ тогдашнего состава ансамбля был несколько другой. Я был коротко стриженный, а там все длинноволосые, с модными роковыми гитарами, — рассказал Расторгуев.

В то же время сам Матвиенко отмечает, что Расторгуев хорошо пел в составе ансамбля. По его словам, ему удалось выучить тексты всех песен.

Все выучил, все слова, даже совершенно дурацкие песни. Вот так мы и сошлись и работаем уже 35 лет, — заявил композитор.

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