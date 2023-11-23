Пьяный солист «На-На» и наказания: как прошел концерт памяти Михаила Круга Группу «На-На» обвинили в оскорблении памяти Михаила Круга

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Юрин

Поклонники творчества Михаила Круга остались крайне недовольны концертом, посвященном памяти тверского шансонье в Новосибирске. Почему вечер назвали «извращением», как выступил лидер группы «На-На» Валерий Юрин?

Что было на концерте

Концерт памяти Михаила Круга в Новосибирске проходил 18 ноября в ДК железнодорожников. Стоимость билетов доходила до 4000 рублей.

Среди участников концерта были заявлены «друзья и соратники музыканта», в их числе сын шансонье Александр Круг, который пошел по стопам отца. Также среди участников были солист «Лесоповала» Руслан Казанцев, звезды «Шансон ТВ» Наталья Штерн и Любовь Шепилова, а также бывшая группа Михаила Круга «Попутчик».

Поклонники творчества шансонье быстро раскупили билеты на такое мероприятие.

Что происходило на концерте Круга

Реальная программа концерта сильно отклонилась от заявленной, сообщает местное издание NGS.ru. В первом отделении для полного зала зрителей действительно выступали Александр Круг, который исполнил хиты отца и свои собственные песни, а также участники группы «Попутчик», которые сорвали аплодисменты старыми хитами. Этой частью, которая продолжалась около часа, зал остался доволен.

Однако второе отделение принесло зрителям неожиданный сюрприз: вместо солиста «Лесоповала» на сцену вышел первый солист группы «На-На» Валерий Юрин.

«Он был явно нетрезв, сказал, что он организатор концерта и будет петь песни своей группы. После первой песни человек 20 сразу вышло. Во время выступления артист забывал слова, походка у него была неустойчивая», — рассказал NGS.ru преданный поклонник Круга Павел Шугуров.

Юрин потребовал для себя аплодисментов за то, что привез в Новосибирск сына Михаила Круга, а когда зал освистал его, заявил, что последнюю песню из собственного репертуара он споет «в наказание». Зал не оценил исполнение песни «Фаина».

На этом выступление не закончились: после Юрина на сцену вышел бывший солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, и тоже начал петь репертуар своей группы, который также не имеет отношения к шансону. Как рассказал Шугуров, автор песни «Ах, какая женщина» не обращал внимания на недовольные выкрики зрителей и просто пел громче. К этому времени большая часть публики уже ушла.

«Вечер был испорчен. Считаю, что память Михаила Круга не почтили, а только вытерли о нее ноги, опозорили и просто воспользовались его славой. Ведь кто сейчас пойдет слушать группу „На-На“ и „Фристайл“? Может быть, им стало обидно, что на концерты памяти Круга собирается полный зал, а они его собрать не могут. Возвращать билеты и жаловаться организаторам не собираюсь, так как сам организатор это все и устроил», — подытожил Шугуров.

Как оправдались организаторы

Организатором концерта, по данным TVTVER.ru, оказался не Евгений Юрин, а представитель концертного агентства Concert 54 Алексей Уткин. По его словам, Юрина пришлось выставить на сцену взамен заболевшего солиста «Лесоповала», а Сергей Дубровин «знал Круга и посвятил ему свои песни».

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что из близких Михаила Круга никто не знал о внезапных изменениях в составе выступающих.

«Саша отработал концерт честно и, не дожидаясь второй части, улетел. Поэтому нам было неизвестно, что произошло в реальности. Нехорошее я получила от вас известие», — рассказала Медведева TVTVER.ru.

Сколько стоят выступления Александра Круга

Сын знаменитого шансонье Александр Круг вслед за матерью Ириной сменил фамилию Воробьев на отцовскую и активно выступает со своими и отцовскими песнями. Его выступление на новогоднем корпоративе обойдется заказчикам в 400 тысяч рублей — однако если приглашать его вместе с матерью, гонорар доходит до 1,3 млн.

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