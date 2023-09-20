«Путин был удивлен, что они так скромно живут»: Садальский о Добронравове Садальский рассказал, что Путин был в гостях у Пахмутовой и Добронравова

Российский актер Станислав Садальский на прощании с поэтом-песенником Николаем Добронравовым рассказал, как в гостях у автора песни «Трус не играет в хоккей» и его супруги Александры Пахмутовой однажды побывал президент России Владимир Путин. По словам актера, главу государства удивило то, как жила звездная пара, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда к ним в гости пришел Владимир Путин, он был удивлен, что они так скромно живут. Аля — одна из самых знаменитых композиторов в мире. Для них деньги не представляли никакого интереса, они работали. Они могли жить в любой стране мира, но отказались, — поделился воспоминаниями Садальский.

Актер также рассказал о знакомстве Добронравова с Пахмутовой, с которой они прожили вместе 67 лет.

Они познакомились в театре. Коля играл Арамиса, и Аля, когда пришла, сразу влюбилась в него, — сказал он.

Ранее на прощании с Добронравовым певица Зара призналась, что ее очень беспокоит состояние овдовевшей Пахмутовой, которая рука об руку прошла с супругом большой жизненный путь, а теперь осталась одна. Исполнительница отметила, что несмотря на боль утраты, остались песни, на которых многие выросли.

Добронравов умер 17 сентября на 95-м году жизни. Поэт скончался после тяжелой болезни.