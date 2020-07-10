«Пустая трата спермы»: Джонни Депп сравнил Хёрд с дешёвой стриптизёршей

https://static.news.ru/photo/d3d89704-c2cc-11ea-8a45-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Голливудский актёр Джонни Депп разочаровался в актрисе Эмбер Хёрд во время совместного брака. Он отправил сообщения своему другу Кристиану Карино, в котором сравнил жену с дешёвой стриптизёршей.

В переписке Депп утверждал, что Хёрд состояла в сексуальных отношениях с предпринимателем Илоном Маском, что крайне расстроило актёра.

Я не могу дождаться, когда эта пустая трата спермы исчезнет из моей жизни! Я встретил чудесную русскую малышку здесь, и это заставило меня осознать, что раньше я тратил время на дешёвую стриптизёршу. Я бы не прикоснулся к ней сейчас даже в резиновой перчатке, — писал Депп.

Переписка актёра была обнародована во время судебного процесса, который проходит в Лондоне. Депп хочет взыскать со своей бывшей жены компенсацию в размере 50 млн. Актёр обвиняет 34-летнюю женщину в нарциссизме, социопатии и лжи. Он считает, что публичные скандалы с Хёрд негативно сказались на его актёрской карьере.

Как ранее писал NEWS.ru, последней каплей, разрушившей брак Деппа стали фекалии, которые он, по его словам, обнаружил в своей постели. Он утверждает, что Хёрд назвала это «безобидной шуткой».