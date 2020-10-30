«Пусть Паша видит!»: Муцениеце показала родинку в «ложбинке греха»

https://static.news.ru/photo/c150adf8-1ac7-11eb-b895-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во время общения с поклонниками в stories в Instagram бывшая жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце случайно показала глубокий вырез в зоне декольте. Подписчики сразу заметили родинку, которая находится на груди актрисы, и похвалили маму двоих детей за внешний вид.

Ну, а почему бы и не показать такую шикарную фигурку?!/, Ты лучше всех, а какое чувство юмора/, Ещё смелее! Пусть Паша видит! — написали фанаты.

При этом артистка решила погадать в приложении соцсети, которое напророчило ей скорое замужество, а точнее, Агата должна выйти замуж уже через пять месяцев. Судя по реакции артистки, её обрадовало такое положение дел, но о кандидате в женихи она ничего не рассказала.

Фанаты в комментариях согласились с ведущим шоу «Голос. Дети» в том, что развод с Прилучным пошёл Муцениеце только на пользу. При этом недавно девушка жаловалась, что после вторых родов никак не могла избавиться от лишнего веса и ей не помогали даже силовые нагрузки и диеты.

Поклонники актрисы в одном из фан-аккаунтов не поскупились на комплименты и отметили, что Агата находится в прекрасной физической форме.

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей Прилучного сообщила, что он ушёл от звезды сериала «Папины дочки» и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Представитель Муцениеце заявил, что артистка не в курсе подобных планов.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в феврале 2020 года. Актёр познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. При этом актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса.

Как писал NEWS.ru, после сообщений в СМИ о расставании артистов Павла Прилучного и Мирославы Карпович их застали за покупками в супермаркете.