Пугачева ликвидирует свою именную фирму в России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Алла Пугачева закрывает свою фирму в России под названием «АБП». Компания специализировалась на шоу-бизнесе и пользовалась большой поддержкой мэрии Москвы, сообщает «Октагон».

Заявление о закрытии фирмы было подано 23 ноября, как следует из данных на сайте базы ФНС «Прозрачный бизнес». Посредством «АБП» в 2010 году вела свою деятельность радиостанция «Радио Алла», в которой генеральным директором значится гендиректор певицы Елена Чупракова. Также компания занималась организацией концертов артистки, «последний» из которых состоялся в 2019 году.

В документах мэрии Москвы на тот момент значилось, что реклама концерта Пугачевой признана «особо значимой» для общества, она размещалась бесплатно по квотам для наружной социальной рекламы.

В 2005 году певица через «АБП» приобрела 20% доли в проекте беспошлинной торговли «Дюфримол.Ру», который так и не был запущен. Доходы фирмы Пугачевой становились все меньше, выручка с 2019 по 2021 год снизилась в 23 раза, до 3 млн рублей.

Бизнес певицы до событий на Украине показывал финансовый спад. В 2018 году из-за нерентабельности была закрыта мастерская эстрадного искусства «Рецитал». Пугачева в разное время участвовала в таких проектах, как «Танго», «Театр песни Аллы Пугачевой», в ряде торговых стартапов: именные духи «АБ», чипсы, коктейли.

На сегодня из всей франшизы певицы остались только обувь и сумки Alla Pugachova от производителя «Эконика», принадлежащего Андрею Илиопуло, Вадиму Кириллову и Сергею Саркисову. Из всех бизнес-инструментов у Аллы Пугачевой остался только ИП.

Ранее заслуженный артист Республики Крым Даниил Калатура сообщил, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева может вернуться в Москву на новогодние праздники. Артист уверят, что певица любит Россию.