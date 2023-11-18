Пугачева и Галкин: последние новости, где сейчас, какие у них планы Максим Галкин в декабре оставит семью ради гастролей в Швейцарии и Испании

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остаются на Кипре. Что известно об их планах, почему юморист намерен оставить семью?

Где находятся Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин в настоящий момент остановились в Лимасоле. На Кипр артисты вместе с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, переехали после начала полномасштабной войны между Израилем и Палестиной. 16 ноября певица с супругом была замечена прогуливающейся по острову в компании супруга. С декабря шоумен возвращается к концертной деятельности, которая была прервана из-за отмены выступлений в израильских городах. Перед Новым годом комик планирует объездить со своими юмористическим шоу Швейцарию и Испанию.

Накануне Пугачева, одетая во все черное, посетила мужской монастырь Троодитисса на Кипре, в котором, согласно легенде, исполняются желания. В храм она пришла вместе с подругой и сыном Гарри. Главной достопримечательностью святыни является чудотворная икона Богородицы Троодитиссы, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Основанный в 1250 году монастырь расположен в горах Троодос в Лимасоле на высоте 1350 метров над уровнем моря.

Вернется ли Пугачева в Россию на Новый год

По данным Telegram-канала Mash, Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Сообщается, что продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. Гонорар певицы может вырасти до $500 тысяч.

Источник уточняет, что на настоящий момент Пугачева планирует выступления на Кипре и в Дубае, однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в прессе и съемок.

Что известно о планах Галкина вернуться в Россию

Руководитель Фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью NEWS.ru сообщил, что Пугачева приезжала в первых числах ноября в Россию, чтобы провести переговоры о снятии статуса иноагента с ее мужа Максима Галкина, при наличии которого он не может проводить концерты в России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Бородин объяснил, что его фонд работает над поправками в действующий закон об иноагентах. По его словам, когда они будут приняты, всем лицам, которые находятся в реестре Минюста, может быть закрыт въезд в Россию навсегда.

«Она понимает, что если эти поправки будут приняты, то ее супруг в Россию больше никогда не въедет. И это будет справедливо», — заметил общественник.

Глава фонда уточнил, что Алла Пугачева все еще рассчитывает провести переговоры с авторитетными людьми, которые могут посодействовать в решении вопроса. По его словам, у артистки на родине остались высокопоставленные покровители.

Что сказала Симоньян о браке Пугачевой и Галкина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — причина всех нынешних несчастий Аллы Пугачевой. По мнению журналистки, супруг вынудил артистку покинуть родину, а своими оскорбительными высказываниями в адрес соотечественников испортил имидж певицы в глазах россиян.

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный ее выбор. Ну кто заставлял?» — сказала она.

Маргарита Симоньян считает, что все возлюбленные народной артистки могли морочить ей голову ради собственной выгоды и успеха.

«А вот так ли искренне находился человек на этой подушке? Или все-таки делал это для карьеры? Ну, это, знаете, участь всех примадонн, всех императриц, искренность не проверишь», — отметила Симоньян.

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