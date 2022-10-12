Пугачева и Галкин оставили замок на своего водителя «КП»: уехавшие из России Пугачева и Галкин оставили замок в деревне Грязь на водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева, Максим Галкин

Покинувшие Россию певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин оставили замок в деревне Грязь на своего водителя Игоря Польшикова, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение пары. Отмечается, что водитель работал на Пугачеву более 30 лет. По сведениям издания, Польшиков также взял на воспитание внука покойного брата певицы и провожал ее в аэропорт, когда Пугачева покидала страну вместе с детьми.

Замок она оставила на своего водителя Игоря Польшикова, который работает у нее более 30 лет, — рассказали в окружении звезды.

Ранее Пугачева сообщила о том, что находится в Израиле, поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и пообещала молиться за них.

Риелторы оценили стоимость недвижимости Пугачевой и ее супруга в Подмосковье в один миллиард. Отмечается, что на территории замка также находятся бассейн, семейный театр со сценой, гостевой домик, хозяйственные помещения и подземный паркинг. Общая площадь объекта достигает 2,3 тысячи квадратных метров, а площадь участка — один гектар.

Однако юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов заявил, что из-за расположения недвижимости её не смогут продать даже за 100 миллионов рублей. По мнению эксперта, замок не относится к числу элитной недвижимости.