«Просто по глупости»: Бероев о мотивах уехавших коллег Актер Бероев: уехавшие артисты действовали «просто по глупости»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Бероев

Уехавшие после начала специальной военной операции на Украине артисты театра и кино действовали «просто по глупости», считает актер Егор Бероев. Комментируя ситуацию «Царьграду», он сравнил их поведение с людьми, приветствовавшими в канадском парламенте ветерана батальона СС «Галичина». По его словам, при этом они даже не понимали, кто перед ними находится.

Здесь такая же история. Большинство артистов сделали то, что они сделали, просто по глупости. По абсолютной глупости. <...> Многим актерам просто влетела какая-то информация в уши, и они принялись с чувством говорить об этом, — отметил актер.

Бероев подчеркнул, что в России слишком много внимания уделяют уехавшим артистам и пытаются разобраться в их поступке. По его мнению, делать это необязательно. Он уточнил, что актерское образование достаточно слабое, артисты в большинстве мало читают, не стараются глубоко погружаться в какую-либо тему и слишком эмоционально реагируют на различные события. В ситуацию с СВО они также предпочли действовать на эмоциях, а не исходя из своих реальных политических убеждений, уверен Бероев.

Продюсер Вадим Цыганов ранее заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже никогда не вернутся жить в Россию. По его словам, этот вопрос не зависит от позиции правительства.