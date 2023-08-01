«Проще обвинять другого»: Соседов поддержал хирурга Хайдарова Музыкальный критик Соседов поддержал пластического хирурга Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал пластического хирурга Тимура Хайдарова после скандала с певицей Анастасией Сланевской, известной как Слава. Комментируя ситуацию Пятому каналу, он назвал Хайдарова хорошим специалистом и напомнил, что всегда «проще обвинять другого». При этом Соседов допустил, что хирург действительно мог ошибиться.

Его знают, его защищают. Это значит, что он хороший хирург. Но даже у хорошего хирурга может не все получиться <...> Проще всего обвинять другого, — пояснил критик.

По словам Соседова, нужно думать головой перед тем, как решаться на подобное вмешательство. Критик подчеркнул, что у всех людей разная физиология и генетика, поэтому от пластики не всегда можно ожидать очевидного результата. Критик допустил, что Хайдаров может быть не виноват в том, что Слава осталась недовольна результатом пластической операции.

Соседов отметил, что любое хирургическое вмешательство связано с рисками, о которых пациентов предупреждают заранее. Критик заключил, что сам бы не рискнул делать пластику, но ничего против этого не имеет.

Слава ранее заявила, что у нее после операции у Хайдарова «одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие». Исполнительница подозревает, что ее мог оперировать кто-то из учеников специалиста. Слава написала на врача заявление в полицию.