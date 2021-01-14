Прохор Шаляпин подыскивает себе невесту из богатейших женщин мира

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Певец Прохор Шаляпин ищет себе невесту из числа богатейших женщин мира. По словам артиста, он хотел бы связать себя узами брака с какой-нибудь представительницей соответствующего списка журнала Forbes.

Шаляпин признался, что обращает особое внимание на первую двадцатку рейтинга издания.

Вообще список моих любовей — это первая двадцатка Forbes самых богатых женщин мира, — отметил Шаляпин, слова которого приводит StarHit.

Артист также добавил, что в упомянутом перечне присутствуют в основном представительницы США. Кроме того, встречаются некоторые китаянки и одна японка. Не секрет, что Шаляпин предпочитает женщин в возрасте. В своё время певец женился на Ларисе Копенкиной, которая была его старше на 28 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в онанизме на проекте «Фабрика звёзд».

Так, некоторое время назад с соответствующим заявлением выступил солист группы «Челси» Арсений Бородин. Известно, что оба артиста принимали участие в шестом сезоне проекта. По словам Бородина, однажды Шаляпин попал в объективы камер во время мастурбации. Данный фрагмент оказался в эфире телеканала MTV.