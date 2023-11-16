Прогуливающихся на Кипре Галкина с Пугачевой назвали бродячими артистами Поклонники назвали «бродячими артистами» гуляющих по Лимасолу Пугачеву и Галкина

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева, Максим Галкин

74-летнюю певицу Аллу Пугачеву и ее 47-летнего супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили на прогулке в городе Лимасол на Кипре, пишет StarHit. Комик поддерживал жену, у него в руках виднелась папка с документами. Поклонники в комментариях под сообщением назвали супругов «бродячими артистами» и призвали прекратить публиковать новости о них.

Он ее держит, чтоб не споткнулась, не упала. Бродячие артисты, одним словом, — написала пользовательница Марина.

Поклонница Ольга отметила, что Галкин в последнее время стал выглядеть старше своих лет. Подписчица Марина Владимировна заявила, что Пугачева — ровесница ее матери, но та, как бы трудно ей ни жилось, никогда не предавала и не оскорбляла свою Родину и не «прыгала по другим странам, как блоха».

Зачем вы пишете про этих людей? Он — иноагент. Давайте уже себя уважать, кому интересно знать, что происходит с ними? — возмутилась зрительница Яна Старковските.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что Галкин оказался не самым удачным спутником для Пугачевой. По словам журналистки, союз с юмористом негативно отразился на Примадонне. Говоря о Галкине, она напомнила, что именно из-за него Пугачевой пришлось покинуть Россию. Кроме того, негативные высказывания юмориста о стране и ее гражданах вызывают раздражение у россиян, что коснулось и самой певицы, подчеркнула Симоньян.