Проект рок-группы «Три дня дождя» закрыли после выходки солиста Лейбл IZBA закрыл проект рок-группы «Три дня дождя» из-за срыва концерта в Екатеринбурге

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Глеб Викторов

Лейбл IZBA закрыл проект «Три дня дождя», после того, как вокалист рок-группы Глеб Викторов сорвал выступление в Екатеринбурге, выйдя на сцену пьяным, сообщается в Telegram-канале IZBA. В Сети появилась видеозапись, на которой вокалист музыкального коллектива сидя на корточках с трудом исполняет песню, после чего опрокидывается назад и не может самостоятельно встать.

Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен и пора уже взяться за здоровье, — говорится в сообщении.

Поклонники не в первый раз остались недовольны поведением Викторова. Сообщается, что тот периодически позволяет себе оскорблять зрителей со сцены, а иногда и вовсе не попадает в ноты.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь призвала прекратить травлю в адрес Викторова, объяснив это тем, что человек «очевидно болен». При этом она считает, что солист рок-группы не имеет права вести себя подобным образом на своих выступлениях и ему необходимо извиниться за сорванный концерт и вернуть деньги за билет всем желающим.

18 марта певица МакSим (Марина Абросимова) прервала свой концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. Весь концерт длился около получаса, после чего для певицы вызвали скорую помощь.