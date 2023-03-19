МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи: что случилось с певицей Вторые сутки в Сети обсуждается сорванный концерт певицы МакSим в Сочи, который она покинула раньше времени и совершенно неожиданно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова)

18 марта певица МакSим (Марина Абросимова) прервала свой концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». По данным Telegram-канала Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. Весь концерт длился около получаса, после чего для певицы вызвали скорую помощь. Что случилось с артисткой, как это прокомментировали ее представители, а также реакция публики — в материале NEWS.ru.

«Обстоятельства сильнее меня»

На следующий день после концерта случившееся объяснила сама певица, ее заявление опубликовано на официальной странице исполнительницы в социальных сетях. MaкSим искренне попросила прощения у поклонников за сорванное мероприятие. Она поблагодарила всех тех, кто вчера пришел на концерт, не остается безразличным и направляет ей слова поддержки.

Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену, — сказала певица.

MaкSим заявила, что каждому зрителю вернут деньги за концерт в Сочи. Что касается программы тура «Я буду жить», то она не меняется, несмотря на вчерашние проблемы со здоровьем.

Не та атмосфера

Сам концерт начался по расписанию. МакSим вышла, поприветствовала поклонников и начала выступление. Правда, зрители сразу заподозрили неладное: они обратили внимание на изменившийся голос исполнительницы и отсутствие привычного теплого общения с публикой и зажигательных танцев. Стало очевидно, что артистка чувствовала себя крайне плохо и почти не могла работать, однако фанаты изо всех сил поддерживали свою любимицу и подпевали.

С трудом исполнив несколько композиций, МакSим положила микрофон и ушла со сцены. За кулисами ей понадобилась помощь врачей, которые дежурили на площадке.

Как случившееся объяснили представители МакSим?

Представители певицы сообщили, что давление, слабость и головокружение стали причиной прерывания концерта, однако зрителям так и не объяснили, что произошло. Тем более что многие приехали на курорт в Краснодарском крае специально ради концерта МакSим. Организаторы также не смогли предоставить ответов, но уже готовятся к судебным разбирательствам из-за претензий зрителей. По данным СМИ, билеты стоили от трех до 15 тысяч рублей.

Ситуацию со срывом концерта прокомментировала PR-менеджер певицы Яна Богушевская. Она рассказала, что Марине внезапно стало плохо, еще днем у артистки поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость, но отменять выступление МакSим не захотела.

Наш врач делал все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал, — призналась Богушевская.

Позже директор певицы Павел Назаров прокомментировал инцидент на концерте в Сочи. По его словам, выступление было подготовлено должным образом, но в момент начала концерта артистка почувствовала себя плохо. Это сказалось на качестве мероприятия, в итоге было принято решение об остановке концерта.

Организаторы подчеркнули, что все, кто захочет вернуть билеты на концерт, смогут это сделать. Сама артистка консультируется с врачами, остальные концерты тура пока не отменяются.

Что думают поклонники МакSим?

Получив официальное объяснение срыва концерта, поклонники МакSим не унимаются на просторах интернета. Даже самые преданные фанаты в шоке и задаются вопросом: зачем артистка вышла на сцену, если чувствовала себя плохо? Они тут же припомнили концерт в Казани летом 2021-го года, после которого у Марины обнаружили 75% поражения легких. Лечение в больнице длилось три месяца. Тогда врачи вытащили МакSим практически с того света.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Абросимова)

Некоторые поклонники исполнительницы считают, что срыв концерта вызван ее беременностью. В комментариях об этом пишут многие из тех, кто уже побывал на ее концертах — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде. Нашлись и те, кто настаивает, что артистка вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения.