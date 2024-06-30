Продюсер рассказал, ждет ли Канье Уэста «отмена» из-за приезда в Москву Продюсер Бабичев: фанаты не отвернутся от Канье Уэста из-за поездки в Москву

Фото: Richard Drew/AP/ТАСС

Канье Уэст

Позиции рэпера Канье Уэста в Америке и во всем мире настолько прочны, что его приезд в Москву не отразится на карьере и репутации артиста, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, даже если какая-то часть фанатов Канье отвернется от него, большинство верных поклонников продолжат поддерживать музыканта.

Его позиции в Америке, да и во всем мире настолько прочны, что если кто-то из преданных поклонников от него и отвернется из-за этой поездки, то все равно основная часть фанатов останется. Это не только величайший и богатейший музыкант современности, но и бизнесмен. Поэтому, я думаю, он исходил из того мнения и расчета, что пошумит общественность из-за его приезда и успокоится, — сказал Бабичев.

Продюсер отметил, что приезд рэпера в Москву — это действительно крупное событие, поскольку звезды мирового масштаба сейчас практически не посещают Россию. По его мнению, таким образом Канье Уэст хотел показать, что не боится культуры «отмены» и «не желает прогибаться».

Артист делает то, что хочет, и получает удовольствие от жизни. Сразу возникло мнение, что Канье приехал в Москву к Гоше Рубчинскому, чтобы продвинуть свой бренд, что все это лишь пиар-история. Мне кажется, что рэпер не преследовал такой цели, сплетнями и слухами за свою карьеру он уже насытился. Деньгами его тоже особо не подкупишь, скорее он кого-нибудь подкупит, — сказал Бабичев.

Продюсер также выразил надежду, что другие зарубежные артисты перестанут бояться приезжать в Россию. По его мнению, звезды могут посетить РФ как для работы, так и в качестве обычных туристов. Он подчеркнул, что люди в России «по-прежнему радушные и открытые», а приезд Канье Уэста внушает оптимизм и свидетельствует о том, что еще не все потеряно.

Ранее журналистка Ксения Собчак показала видео, на котором Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский рассматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа. Известно, что с декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом.