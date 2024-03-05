Продюсер раскрыл нюанс, повлиявший на карьеру Сергея Лазарева в России Продюсер Рудченко: Лазарев начал давать по три-четыре концерта в одном городе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев начал давать по три-четыре концерта в одном городе на фоне отъезда артистов из РФ и прекращения гастролей украинских исполнителей, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, российские артисты начали чаще выступать, так как именно им посчастливилось заполнить «концертно-гастрольное пространство» вместо уехавших коллег.

Тот же Сергей Лазарев уже дает не по два концерта в городе, а по три-четыре, потому что у него полные аншлаги. Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты. У многих сейчас концертная деятельность развивается. Кто занял пророссийскую позицию, у них все хорошо. Концертно-гастрольное пространство, которое раньше заполнялось в том числе украинскими артистами, все досталось пророссийски настроенным исполнителям. Это очень даже хорошо, — подчеркнул Рудченко.

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. Киселев пояснил, что артисты видят неискренность исполнителя на сцене. Говоря о ситуации с певцом, медиаменеджер добавил, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Он обвинил Ярослава Дронова в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом никак не помогает армии.