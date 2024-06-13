Продюсер раскрыл истинные причины популярности группы «Порнофильмы» Продюсер Рудченко: «Порнофильмы» стали популярны благодаря лозунгам в песнях

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Владимир Котляров

Панк-группа «Порнофильмы» стала популярна не только благодаря названию, но и провокационным лозунгам в песнях, уверен продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что высказывания, звучащие в композициях коллектива, носят политический и социальный характер. По его словам, солист группы Владимир Котляров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказывает в текстах собственную позицию еще с 2014 года.

Не только из-за провокационного названия группа [«Порнофильмы»] стала популярной, но и благодаря провокационным лозунгам в песнях. Эти лозунги носят политический, социальный характер. Их солист высказывает в текстах собственное мировоззрение начиная с 2014 года, — пояснил продюсер.

Рудченко уверен, что Котляров старался «разыграть политическую карту в России». По его мнению, группа пыталась настроить жителей против власти и ее политики, поэтому сумела найти своего слушателя.

Когда на Украине начались эти события, [Котляров] очень старался разыграть политическую карту в России, настроить жителей, граждан РФ против власти и ее политики. Поэтому эти песни, скажем так, нашли своего слушателя, — заключил Рудченко.

Тверской районный суд Москвы ранее оштрафовал Котлярова на 50 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).