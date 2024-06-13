Тверской районный суд Москвы оштрафовал солиста российской панк-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
Солист группы «Порнофильмы» привлечен к ответственности по статье о «фейках» о ВС РФ. <...> Котлярову В.А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, — говорится в сообщении.
О том, что Котлярову грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, ранее сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских. В апреле депутат опубликовал ответ МВД России с результатом лингвистической экспертизы, в которой утверждается, что в высказываниях музыканта обнаружены признаки дискредитации российской армии.
Ранее стало известно, что песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенной информации. В список попали две ссылки с текстами и аккордами композиции. Инициатором блокировки стал «неуказанный госорган». Композиция также исчезла из сервиса «Яндекс Музыка».
В сентябре 2023-го Минюст внес Котлярова в реестр иностранных агентов. Сейчас музыкант живет в Грузии и продолжает выступать против политического курса РФ.