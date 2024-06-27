Продюсер объяснил, зачем Лобода записала клип в цветах российского флага Продюсер Бабичев: Лобода сняла клип в цветах флага РФ для привлечения внимания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, критиковавшая СВО, записала клип в цветах российского флага с целью привлечь внимание аудитории, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт предположил, что это сделано намеренно для заигрывания со слушателями из России. Он допустил, что такой способ действительно сможет привлечь внимание некоторых поклонников.

Я думаю, это было сделано намеренно, для заигрывания с российской аудиторией. По крайней мере, все на это указывает. Возможно, Лободе таким образом удастся вернуть часть слушателей, а какая-то часть, возможно, вообще не отворачивалась от нее. Но сам факт того, что ее нет в России, говорит сам за себя. Лобода где-то выступает, но только не в российских городах, — пояснил Бабичев.

Продюсер подчеркнул, что знаменитости, которые хотели быть частью российской культуры, никуда не уезжали. Так, он напомнил, что украинский продюсер Юрий Бардаш даже приехал в РФ «под улюлюканье и полное непонимание коллег с родины». Бабичев отметил, что Лобода не в первый раз выпускает песни на русском языке, но сейчас добавила кричащий визуал.

Я бы даже сказал откровенно кричащий визуал, требующий внимания. Но мне кажется, что этот ход не сработает. Поднимется на некоторое время хайп, для кого-то это будет повод посмеяться, а для кого-то — осудить. Но в целом, это просто колыхание воздуха без особого результата, — заключил продюсер.

Лобода ранее презентовала тизер клипа на композицию «Молодая» и спровоцировала слухи о желании вернуться на российскую сцену. На кадрах артистка в светлом платье сидит на трибуне, которая выкрашена в сине-белые цвета. При этом на руке исполнительницы гипс красного цвета.