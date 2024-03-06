Продюсер объяснил, почему внук Пугачевой не может построить карьеру в США Продюсер Бабичев: Никита Пресняков живет в США «от проекта к проекту»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Актер, музыкант и внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков безуспешно пытается построить карьеру клипмейкера и режиссера в США, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что это большая страна, где Преснякову приходится буквально жить от проекта к проекту.

Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день, — сказал музыкальный критик.

Бабичев добавил, что из-за высокой конкуренции в США Пресняков вынужден искать другие возможности, в частности, музыкант устраивает концерты, подобные тому, что приурочен к 8 Марта.

Сложно сказать, будет ли этот концерт востребованным, и продолжатся ли в будущем подобные эксперименты. В любом случае, в России Преснякову двери никто не закрывал. Ему не мешали творчески развиваться, в том числе и в музыкальном плане, — напомнил Бабичев.

По его словам, Пресняков сам решил переехать в Америку. Бабичев уверен, что в России ему связи и деньги семьи были бы куда полезнее, чем в США. Он также не исключил возвращение Преснякова в Россию, если «дела там пойдут совсем плохо».

Ранее Никита Пресняков анонсировал посвященный 8 Марта концерт в Rain Nightclub в Лос-Анжелесе. По его словам, билеты на вечеринку стоят 40 долларов (около 3665 рублей) для мужчин, женщинам вход бесплатный.