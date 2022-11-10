Певице МакSим дали совет по возвращению в топы российского шоу-бизнеса Продюсер Рудченко посоветовал МакSим сделать коллаборацию с молодыми артистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом певица Марина Максимова, известная как МакSим, дала первый после тяжелой болезни концерт. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что сейчас самое удачное время для возвращения звезд прошлого, которые могут «хорошо зайти» слушателям, если они будут работать в обновленном формате. По его мнению, это также способна сделать МакSим, если устроит коллаборацию с молодыми артистами.

МакSим может реализоваться и подняться в топы, так как ее песни на слуху. Если будет делать подобный материал, но уже в более современном саунде, с определенными фишками и тенденциями сегодняшнего дня, не тот формат отрабатывать, который у нее был, а взять его за основу и приложить новые актуальные моменты, то она успешно может зайти, — считает Рудченко.

Продюсер напомнил, что на момент болезни певицы произошел подъем ее творчества в социальных сетях. Таким образом поклонники выражали свою поддержку.

Если МакSим не будет терять время и поймет правильное направление, что нужно объединяться с современными музыкантами, устраивать коллаборацию, например, с Хабибом и Gayazovs Brothers, то могут стрельнуть хорошие хиты и она вернется в струю. Мы это наблюдали в 2000-е годы. Баста только стартовал на российской эстраде, они делали коллаборацию с МакSим. Это помогло ей удержаться в топах, а Басте прыгнуть в шоу-бизнес. Если МакSим будет следовать такому же принципу, то вполне может вернуться на пьедестал, — подчеркнул Рудченко.

Продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» сможет занять те позиции, которые были у нее в начале нулевых, но это будет зависеть от ее состояния здоровья. Он отметил, что тяжелая форма коронавируса может дать о себе знать через какое-то время.

Многие люди жалуются, что после ковида чувствуют себя уже не так, как до. Ни в коем случае этого не желаю, я хочу, чтобы МакSим вернулась в полном смысле этого слова и забыла ту страшную историю, но статистика говорит о том, что многим тяжеловато, — заявил Бабичев.

Он также отметил, что полноценно возвращаться в шоу-бизнес «желательно с чем-то новым и того же качества». Если опираться на старые хиты, то можно скатиться до певиц, принимающих участие в «дискотеках Авторадио, звездах 80-х и 90-х»

Этого бы очень не хотелось, потому что девушка молодая, потенциал хороший. Была пауза невнятная, даже еще до болезни. Вроде что-то выпускалось, но сказать, что это был прорыв, нельзя, получалось невнятно. Надеюсь, второе дыхание откроется и мы услышим ту МакSим, которую привыкли слышать. Хочется ей этого пожелать, — подытожил Бабичев.

Ранее на МакSим набросилась фанатка во время выступления на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге. Девушка поднялась на сцену и попыталась обнять кумира, несмотря на попытки охраны убрать со сцены нарушительницу. Певица растерялась, но продолжила своё выступление.