Продюсер назвал артиста, который исполнит хит Шатунова не хуже SHAMAN Продюсер Рудченко: Билан может интересно спеть хит Шатунова «Седая ночь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан, помимо SHAMAN (Ярослава Дронова), может интересно спеть хит Юрия Шатунова «Седая ночь», заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он напомнил, что солист группы «Ласковый май» исполнял песню Билана на его юбилейном концерте.

Я думаю, еще могло быть интересное исполнение, интерпретация у Димы Билана. Шатунов исполнял его песню на юбилейном концерте, а здесь могло быть алаверды, — сказал Рудченко.

Продюсер считает, что у SHAMAN получится хорошо и интересно спеть композицию Шатунова. Рудченко отметил, что певец работал в кавер-группе и у него есть большой опыт в исполнении чужих хитов.

Ярослав говорил, что не будет менять основополагающие принципы исполнения песни Шатунова, не изменит ритм, тональности, будет максимально пытаться не испортить песню. Я думаю, у него получится. Он очень аккуратно подходит к каверам. Он работал в кавер-группе, в соответствующих заведениях. У него большой опыт в перепеваниях, чтобы не испортить, не добавляя своей манеры. Я думаю, его исполнение станет интересным, — добавил Рудченко.

Ранее SHAMAN выступил с концертом в Государственном Кремлевском дворце. В ходе выступления он сообщил, что примет участие в вечере памяти Шатунова, где исполнит песню «Седая ночь».