«Женилка» выросла: Пригожин посоветовал избраннику экс-жены решить проблемы

https://static.news.ru/photo/38e05e0c-c845-11ea-9a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин не намерен оказывать финансовую помощь бывшей супруге Елене, которую с детьми Дмитрием и Данаей выселили из квартиры из-за долгов. По его словам, сейчас у женщины есть новый муж, и это полностью его забота. Особенно с учётом того, что именно этот человек, по мнению продюсера, и повинен в проблемах семьи с деньгами.

По словам Пригожина, он пытался провести переговоры с истцами и даже встречался с ними. Общение, утверждает он, было жёстким, со стороны оппонентов даже были угрозы. Те заявили, что «за ними стоят люди в правоохранительных органах». Несмотря на то что у продюсера тоже есть много связей, найти общий язык не удалось, рассказал он.

В дальнейшем всё, на что может рассчитывать экс-жена, это исключительно юридическая помощь, подчеркнул Пригожин.

Помогать финансово я больше не буду и не должен. Я больше не могу быть для всех хорошим. Я точно не собираюсь заниматься благотворительностью для тех, кто всё профукал, — приводит слова продюсера «Москва 24».

Он пояснил, что, уходя из семьи, «не забрал ничего с собой, не делил, а всё оставил им». Однако жить этим постоянно, отметил он, невозможно.

Разбираться в проблемах, по его мнению, должен тот, из-за кого они и накопились — то есть нынешний супруг женщины. Пригожин заявил, что она брала кредиты на бизнес своего избранника.

Если бы она была одинока, это была бы по-человечески зона моей ответственности. Как я отвечаю за свою бывшую гражданскую жену и дочь, например. Как я отвечаю за трёх детей Валерии. А если у тебя только «женилка» выросла, а ответственности никакой — тогда зачем связывать свою жизнь с человеком? — отрезал продюсер.

Пригожин и его первая жена воспитывали двоих детей — сына Дмитрия и дочь Данаю. Сейчас им 31 год и 23 года соответственно. Позже продюсер покинул семью ради менеджера по подбору артистов Лейлы Фаттаховой. В этих отношениях у него появилась дочь Елизавета.

Третьей и нынешней возлюбленной деятеля шоу-бизнеса является певица Валерия. Она воспитывает троих детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным — дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. Всех троих Пригожин называет родными детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что нынешнюю семью первой супруги продюсера выселили из квартиры. Причиной стал долг на сумму около 4 млн рублей под залог жилья. В суд подала компания, которой они задолжали эту сумму. Пригожин решил, что не будет помогать деньгами, так как у каждого давным-давно своя жизнь.

За полгода до этого стало известно, что сначала кредиторы отобрали у неудавшегося бизнесмена квартиру в столичном районе Чертаново, а уже после этого лишили жилья на Покровке. В нём была доля и самого Пригожина. Обе квартиры покупал он, однако после развода переписал на бывшую супругу, чтобы к нему не было претензий.