Пригожин высказался об участии в перезапуске «Фабрики звезд» Пригожин заявил, что ему было бы интересен перезапуск «Фабрики звезд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Перезапуск «Фабрики звезд» будет успешным, от желающих принять в нем участие отбоя не будет, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя планы по возрождению проекта. Он отметил, что его пока не приглашали, но ему было бы интересно поучаствовать в этом проекте.

Будет успешным, а чего ему быть неуспешным? Хороший, качественный, интересный проект, желающих в этом принять участие более чем достаточно. Уверен, что точно [перезапуск «Фабрики звезд»] будет успешным, — заявил Пригожин.

Он добавил, что нужно разделять телевизионное шоу и проект, который может помочь сделать артисту карьеру. По мнению продюсера, телевидение дает шанс, а дальше артисту важно попасть «в правильные руки».

Меня пока не приглашали. Слово «хотел бы» не подходит. Было бы интересно? Скорее да, чем нет. Потому что я точно могу больше, чем многие другие, в силу своего опыта и знаний. Хотел бы — это [значит] напрашиваться, а мог бы — да, — резюмировал он.

Накануне директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила о запуске «Новой фабрики звезд». В публикации Канделаки отметила, что музыка сегодня нуждается в перезагрузке.

Бывший участник проекта Михаил Гребенщиков высказал мнение, что перезапуск «Фабрики звезд» является очередным отмыванием денег. По его словам, людям, которые присоединятся к этому шоу, будет нанесена «очередная психологическая травма».