Пригожин разочаровал фанатов призывом поддержать «бедных артистов»

https://static.news.ru/photo/35c7de16-2a29-11eb-b366-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif//instagam.com

Иосиф Пригожин вызвал недоумение у пользователей призывом к властям поддержать терпящих бедствие артистов из-за пандемии. Продюсер присоединился к воззванию Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, которая требует проведения круглого стола и поддержки от властей.

Ролик ассоциации Пригожин опубликовал на своей странице. В воззвании говорится, что индустрию культурно-массовых мероприятий ждёт крах, если ситуация не изменится в ближайшее время. В составе отрасли 600 тыс. человек, говорится в обращении, и все они «делают счастливыми» миллионы людей, возя по городам самых востребованных и актуальных артистов.

Прямые убытки организация оценивает в 13 млрд руб. из-за того, что вынуждена разрывать контракты с артистами, отменять гастроли, увольнять сотрудников. Чтобы сейчас просто выйти в ноль, необходимо продавать не менее 80% билетов на мероприятия при том, что залы сейчас разрешено заполнять на 25–50%.

Организаторы концертов при этом заявляют, что концертные залы «не опаснее метро или магазина». Они задаются вопросом, как в таких условиях оплачивать налоги, платить зарплаты музыкантам, на что арендовать офисы.

Воззвание о помощи у подписчиков Пригожина вызвало как минимум недоумение. Они считают проблемы индустрии шоу-бизнеса не более сложными, чем свои.

«Ну поменяйте виллы свои на меньшие дома! Какое-то время проживёте! Нам ещё тяжелее сейчас!», «Мы работали в турбизнесе — он рухнул, его просто нет. Нашли копеечную работу, чтобы на еду, ЖКУ и налоги хватало. Какие концерты? Вы о чём?», пишут в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Виталий Грачёв, известный под творческим псевдонимом Витас, раскритиковал коллег по творческому цеху, которые жалуются на отсутствие денег из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Он призвал других звёзд перестать выставлять себя в негативном свете.